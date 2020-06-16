Yeni Malatyaspor final niteliğinde 7 maça çıkacak
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Yeni Malatyaspor final niteliğinde 7 maça çıkacak

Süper Lig'de kalan 7 maçının 4'ünü sahasında oynayacak olan Yeni Malatyaspor, fikstür avantajını koruyarak ligde kalmayı hedefliyor.

Yeni Malatyaspor final niteliğinde 7 maça çıkacak
16.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:20

Süper Lig'de kalan 7 maçının 4'ünü sahasında oynayacak olan Yeni Malatyaspor, fikstür avantajını koruyarak ligde kalmayı hedefliyor. Ligde 25 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, kalan haftalar için en az 12 puan hedefliyor.

Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor. Geçen hafta sahasında Kasımpaşa karşısında 1 -0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup olan Malatya temsilcisinde gözler bu haftaki Göztepe maçına çevrildi.

Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 4 haftalık periyodu kritik olarak gören Malatya ekibi, bu maçlardan ilki olan Göztepe müsabakasında kayıp yaşamak istemiyor. Sarı-kırmızılı takım kalan 7 haftalık maratonda 4 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak.

Malatya ekibi, sahasında Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak.

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan ve sadece 1 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, bu özlemine Göztepe karşısında son vermek istiyor.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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