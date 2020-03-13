Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor
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Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor

Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor.

13.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:30
Yeni Malatyaspor fikstür avantajını kullanmak istiyor

Süper Lig'de kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor fikstür avantajına güveniyor. Malatya ekibi kalan 9 maçının 5'ini sahasında oynayacak.

Ligde kalma mücadelesinde önündeki 9 maç belirleyici olacak olan Yeni Malatayspor, bu maçlardan en az 12 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım bu periyotta 5 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor bu özlemine bu hafta Kayserispor karşısında son vermek istiyor. Kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar bu süreçte fikstür avantajına güveniyor.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA

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