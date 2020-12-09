Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
09.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:50
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik