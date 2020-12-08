Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

08.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:52
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'un, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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