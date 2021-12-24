Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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