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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına ısınma hareketleri ve koşuyla başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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