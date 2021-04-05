Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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