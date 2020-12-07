Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
07.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:27
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş