Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik