Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
11.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:04
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-siyahlılar, bu gece uçakla İstanbul'a gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik