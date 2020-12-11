Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

11.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:04
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-siyahlılar, bu gece uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Inter Borussia Mönchengladbach Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Inter Borussia Mönchengladbach Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat
Spor Neymar Sörloth Fatih Terim Cüneyt Çakır Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:04:33. #1.14#
title