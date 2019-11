Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandı

21.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:28

Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Yeni Malatyaspor kulübünün ikinci başkanı Selim Pilten, Fenerbahçe karşısında bir puanın da önemli olduğunu ancak kendilerinin her maçta üç puana odaklandıklarını söyledi.

Selim Pilten, sarı-siyahlı takımın Süper Lig'deki performansı, ligin 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı, takımın hedefleri ve kulübün mali yapısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligde iyi bir performans yakaladıklarını anlatan Pilten, sıralamada istedikleri yerin bir kademe aşağısında bulunduklarını ancak ilerleyen haftalarda daha iyi yerlere geleceklerini söyledi.

Pilten, takımda sakat futbolcuların bulunmamasının sevindirici olduğunu anlatarak, "Sakat futbolcularımız iyileşti ancak performans noktasında tam istenilen seviyede olmadıkları için Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacaklarına teknik heyet karar verecek. Bizim için her maç önemli. Hiçbir maçı küçümsemiyoruz çünkü 3 puan çok önemli. Bir puan da önemli ancak biz her maçta 3 puana odaklanıyoruz ve her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Büyük bir camiayız. Taraftarı büyük olan bir kulübüz. BtcTurk Yeni Malatyaspor olarak güzel başarılara imza attık, inşallah bundan sonra daha güzel başarılara hep beraber imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarımızın en büyük faktörü kenetlenmek"

Takımlarının Süper Lig'de mücadele ettiği son üç sezonda önemli işlere imza attığını dile getiren Pilten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarımızın en büyük faktörü kenetlenmek. Şehir, taraftar, takım, futbolcular, yönetim, teknik heyet kenetlenmiş vaziyette. İster istemez beraberinde başarı geliyor. Son iki haftada talihsiz iki beraberlik aldık. Eğer o maçlardan galibiyetle ayrılsaydık şu an pozisyonumuz en üst seviyede olacaktı. Futbol bir şov, izleyenlere keyif vermesi gerekiyor. Sergen Yalçın hocamızla BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolunu çok farklılaştırdı. Uzun yıllardır Yeni Malatyaspor taraftarının hasret kaldığı ofansif, saldırgan, pas yapan futbolu Sergen hocamız sayesinde oynuyoruz. Maçlarımızda futbol zevki ise en üst seviyede. Hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlarda futbol kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Kasımpaşa maçında 2-1 önde olmamıza rağmen futbolcularımız, futbolu çirkinleştirmek adına hiçbir şey yapmadı. Haklı olduğumuzu düşündüğümüz birçok olumsuzluğa rağmen futbolcularımızın kafasındaki tek şey futbol oynamaktı. Üç puandan olduk ama bir puan aldık, yapacak bir şey yok. Başarılarımız artarak devam edecek."

"Disiplininden kesinlikle taviz vermeyen bir başkanımız var"

Selim Pilten, kulübün mali yönden de iyi ve örnek bir bir konumda bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Tamamen borcu yok demek yanlış olur. Mutlak suretle burada yaşayan bir organizma gibi alıyor, veriyor, borçlanıyor, artıya çıkıyor, mutlak suretle borç var ama çok büyük afaki borçlarımız yok. Bu anlamda kulüp başkanımız Adil Gevrek'in müthiş bir iş disiplini, futbol disiplini var. Çok çabuk, ani kararlar vermiyor. Hızlı kararlar verilmesi gereken yerlerde kararı veriyor ama özellikle ekonomik ve işletme disiplininden kesinlikle taviz vermeyen bir başkanımız var. Kulübün bu başarısındaki en büyük faktörü Adil Gevrek başkanımızın bu yaklaşımıdır."

"Devir ekonomi devri"

Kulüplerinin diğer Anadolu kulüplerine örnek olduğunu dile getiren Pilten, "Tüzüğümüz, kulüp yapımız çok spesifik. Özellikle borcu olan, sıkıntıda olan, değiş içerisine girmek isteyen Anadolu kulüplerimizin, bizim tüzüğümüzü, yönetimimizi incelemesini, isteyenlere de teknik anlamda destek verebileceğimi buradan bildirmek istiyorum. Devir ekonomi devri. Şu an dünyada bir ekonomik kriz var bu ekonomik krizde iş yerinizi, işinizi, kulübünüzü ne katar doğru yönetirseniz o kadar başarılı olursunuz. Bu anlamda üzerimize düşen ne olursa her türlü desteği vermeye hazırız." şeklinde görüş belirtti.

"Şehrin ortak paydası Yeni Malatyaspor"

Malatya'nın bir futbol şehri olduğunu aktaran Pilten, şunları kaydetti:

"1980'li yılları, o dönemlerdeki taraftarı, şehrin desteğini, namağlup bir üst lige çıkan Malatyaspor'u, Nurettin Soykan'ı hatırlıyorum. Emeği geçen birçok başkanımız var, hepsine buradan teşekkür ediyorum. Malatya, sosyal bir şehir. Sosyal aktivitelerin başında da Yeni Malatyaspor geliyor. Şehrin ortak paydası Yeni Malatyaspor. Bu anlamda bölge illerindeki futbolseverlerin Fenerbahçe maçında bizi desteklemelerini istiyorum."

