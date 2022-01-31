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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Volkan Kaşik - Spor
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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular, dar alanda top kapma ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Cumartesi, Spor, Haber

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