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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde bir antrenman gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh ve Rahman Buğra Çağıran, takımla birlikte çalışmalarına başladı. Sakatlıkları devam eden Ertaç Özbir ve Karim Hafez ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
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Haber: Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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