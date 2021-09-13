Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.
Yeni transfer santrafor Walter Bwalya da ilk idmanına çıktı.
AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri