Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Yeni transfer santrafor Walter Bwalya da ilk idmanına çıktı.

AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri
Vodafone Park'ta 'Batsman' şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

Vodafone Park'ta "Batsman" şov! Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti

 Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı

Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyasporlu futbolcuların itirazını haklı buldu: Rosier'in pozisyonu net penaltı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Kaan Yıldırım
Spor Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hulusi Akar Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mehmet Nuri Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:32:29. #1.12#