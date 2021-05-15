Yeni Malatyaspor en farklı mağlubiyeti Karagümrük karşısında yaşadı
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Yeni Malatyaspor en farklı mağlubiyeti Karagümrük karşısında yaşadı

Yeni Malatyaspor en farklı mağlubiyeti Karagümrük karşısında yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunun en farklı mağlubiyetini Karagümrük deplasmanında 3-0'lık skorla yaşadı.

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunun en farklı mağlubiyetini Karagümrük deplasmanında 3-0'lık skorla yaşadı.

2020-2021 sezonunun 41 haftası geride kalırken Yeni Malatyaspor, oynadığı 39 karşılaşmada ağlarında 50 gol gördü ve bu maçlarda 48 gol atmayı başardı. Yeni Malatyaspor, ligde en farklı mağlubiyetini 1. hafta müsabakasında Karagümrük deplasmanında yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Yeni Malatyaspor, en farklı galibiyetini 40. haftada oynanan Rizespor maçında 4-0'lık skorla aldı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor en farklı mağlubiyeti Karagümrük karşısında yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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