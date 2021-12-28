Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan yönetime kongre çağrısı

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu, takımın içerisinde bulunduğu durum karşısında yönetimi olağan üstü kongre dahil her türlü fedakarlığı göstermeye davet etti.

Süper Lig'in ilk yarısını en sonra bitirerek kötü bir sezon yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetim önümüzdeki Mayıs ayına kadar seçim olmayacağını duyururken bugün olağan üstü toplanan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu'ndan ise yönetime kongre tavsiyesi geldi.

Akşam üzeri gerçekleşen toplantı sonrası yapılan açıklamada Yeni Malatyaspor'un son iki yıl ve bu sezonun ilk yarı bitimindeki bulunduğu pozisyon itibariyle tüm Malatyalıları derin üzüntü ve endişeye sevk ettiği belirtilerek, "Yeni Malatyaspor Divan Kurulu olarak, son haftalarda art arda yaptığımız olağanüstü toplantılarda Kulübümüzün içinde bulunduğu sportif, mali ve yönetimsel sorunlar tartışılmış, çözüm üretilmeye çalışılmış ve bu düşüncelerimiz Kulüp Başkanımız Sayın Adil Gevrek ile de paylaşılmıştır." denildi.

Gelinen noktada kulübün transfer döneminde önemli bir finansal kaynak sorunu yaşadığı ve bu güne kadar da mesafe alınamadığının görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda, yaşanan tüm sorunların yerleşik ve kalıcı hale gelerek sıradanlaştığı ve tekrarlandığını üzülerek tespit etmiş bulunuyoruz.

Bu sorunların aşılması anlamında, yerel unsurlarla sağlıklı bir temelde iletişim kurulamadığı, futbol kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediği ve yönetim yapısından kaynaklı şehirle bütünleşmenin sağlanamadığı gözlenmiştir. Bütün bu özet tespitlerimizin sonucunda; başta Kulüp Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi, içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun Kulübümüz ve Şehrimiz lehine dönüşümü için, olağanüstü kongre dahil her türlü fedakarlığı göstermeye davet ediyoruz.

Bu kritik süreçte yerel yöneticilerimizi, siyasi temsilcilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı da karar alma süreçlerinde katkı sağlayıcı, birleştirici ve bütünleştirici sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Kulüp tüzüğümüz uyarınca aldığımız tavsiye kararlarımız kamuoyuna saygı ile duyurulur" - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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