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Yeni Malatyaspor, Dicko'yu da kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Dicko'yu da kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, 2 yeni transferinin ardından üçüncü transferi Nouha Dicko'yu da renklerine bağladığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, 2 yeni transferinin ardından üçüncü transferi Nouha Dicko'yu da renklerine bağladığını açıkladı.

Akşam saatlerinde 2 transferi duyuran Yeni Malatyaspor Kulübü, son olarak Gaziantep FK forması giyen Nouha Dicko ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen santrfor Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nouha Dicko'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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