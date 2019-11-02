Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Geride kalan 9 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 16 puan toplayan sarı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.
Malatya ekibinde, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan ve kaburgasında kırık tespit edilen Ghaylen Chaaleli, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.