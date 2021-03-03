Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

03.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:00
Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi de antrenmanı bir süre takip etti.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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