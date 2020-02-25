Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı - Spor

Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

25.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:28
Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler