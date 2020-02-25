Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.
25.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:28
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI