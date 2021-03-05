Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçına hazır
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Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçına hazır

05.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:32
Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçına hazır

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Sarı-siyahlı ekip bugün Denizli'ye gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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