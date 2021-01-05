Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

05.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:46
Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçıdır. Peki Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçıdır. Peki Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı 5 Ocak Salı günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçı Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yeni Malatya Stadyumu, Malatya'da oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)

MUSTAFA SAVRANLAR(1. Yardımcı Hakem)

CEMAL ALPAY(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

BURAK ŞEKER(VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

FERZENDE EMRE(Temsilci)

NECMETTİN AKÇA(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)

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