HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yeni Malatyaspor'dan 'vazgeçmek yok' paylaşımı

27 haftası geride kalan Süper Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, yarın sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasına 'dönüm noktası' gözüyle bakıyor.

Yeni Malatyaspor'dan 'vazgeçmek yok' paylaşımı
19.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:40

27 haftası geride kalan Süper Lig'de zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, yarın sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasına 'dönüm noktası' gözüyle bakıyor.

Göztepe maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdüren sarı-kırmızılılarda futbolcular antrenman sonrası 'vazgeçmek yok' pozu verdi. Teknik direktör Hikmet karaman yönetiminde çıktığı 4 maçtan 1 puan toplayan Malatya temsilcisi, Göztepe'yi yenerek şansızlığını kırmak istiyor.

Son yapılan antrenmanda objektiflere poz veren sarı-kırmızılı futbolcular camianın sıkça kullandığı, 'Vazgeçmek yok' sloganıyla kulüp sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

Topladığı 25 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, cumartesi günü saat 21.00'de evinde oynayacağı müsabakayı kazanıp 10 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın Göztepe müsabakasında da forma giyemeyeceği açıklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Spor
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Spor
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki
Magazin Sıla Sezen Aksu Selda Bağcan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor'dan 'vazgeçmek yok' paylaşımı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:12:59. #1.14#
title