Yeni Malatyaspor'dan sözleşmesi sona eren Erkan Kaş'a teşekkür

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcu Erkan Kaş'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren futbolcu Erkan Kaş'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erkan Kaş ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Erkan Kaş'a teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik