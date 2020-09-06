Yeni Malatyaspor'dan sağlık çalışanlarına teşekkürlü forma tanıtım videosu
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Yeni Malatyaspor'dan sağlık çalışanlarına teşekkürlü forma tanıtım videosu

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon formalarını hazırladığı kliple sosyal medyada tanıttı.

06.09.2020 00:10 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:15

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, yeni sezon formalarını hazırladığı kliple sosyal medyada tanıttı.

"Kaplan baskılı siyah, taraftar tercihi kırmızı, şimşek beyaz. İkinci grup formalarımız yeni sezona hazır. Tüm sağlıkçılarımıza ithaf olunur." ifadesiyle paylaşılan klipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanları unutulmadı.

Klipte, Yeni Malatyaspor Store mağazasından forma alan taraftarların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarına salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, forma hediye etmesi yer alıyor.

Ardından yeni sezon formalarının tanıtıldığı klip, "Pandemi sürecinde hayatını kaybeden beyaz meleklerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza ithaf olunur." yazısıyla sona eriyor.

Yeni Malatyaspor'dan sağlık çalışanlarına teşekkürlü forma tanıtım videosu

Kaynak: AA

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