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Yeni Malatyaspor'dan Mersedes Kadir'li forma tanıtımı

- Yeni Malatyaspor'dan Mersedes Kadir'li forma tanıtımı Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarının tanıtımında bir süre önce vefat eden şehrin maskotu Mersedes Kadir'i kullandı.

25.08.2020 20:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:39

- Yeni Malatyaspor'dan Mersedes Kadir'li forma tanıtımı

MALATYA - Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarının tanıtımında bir süre önce vefat eden şehrin maskotu Mersedes Kadir'i kullandı.

Mersedes Kadir'e adanan yeni sezon formalarının tanıtım filmi sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni gördü.

Sopasını araba gibi kullanıp şehri karış karış gezerek insanların gönlüne giren Fatih Kaydı, şehirdeki bilinen ismiyle Mersedes Kadir'i tanıtımın filminde tiyatro oyuncusu Yusuf Çalık canlandırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, yaptığı açıklamada yeni sezon formalarını Mersedes Kadir'e adadığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan Mersedes Kadir'li forma tanıtımı

Kaynak: İHA

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