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Yeni Malatyaspor'dan korona virüs açıklaması

Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, "Tam bir aşamaya geliyorsunuz, hastalık çıkıyor ve bazı futbolcularınız mecburi olarak tedaviye alınıyor.

Yeni Malatyaspor'dan korona virüs açıklaması
29.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:54

Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, "Tam bir aşamaya geliyorsunuz, hastalık çıkıyor ve bazı futbolcularınız mecburi olarak tedaviye alınıyor. Bir de olayın psikolojik bölümü var. Şu an nasıl bir yol izleyeceğiz inanın bilmiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor'da korona virüs vakalarının artmasının ardından açıklamada bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, zor günlerden geçtiklerini kaydetti. Virüs çıkan futbolcuların 14 gün kuralı ve tedavi sürecinin ardından sahalara döneceğini belirten Ravcı, "Kulüpte iç içe olduğumuz, her gün birlikte yemek yediğimiz arkadaşlarımızın testleri pozitif çıktı. Haliyle herkes tedirgin, herkes düşünceli. Açıkçası ben sayının artmasından korkuyorum. Şunun şurasında ligin başlamasına da az bir süre kaldı. Kaç futbolcuyla hazırlanacağız. Pozitif futbolcular tekrar nasıl form yakalayacak, bunlar cevap bekleyen sorular. Olayın bir de psikolojik yönü var. İnanın diğer oyuncularımız da yaşadıkları sıkıntıları gelip bizimle paylaşıyorlar. Her şeye rağmen ligde çıkıp elimizden gelenin en iyisini yaparak örnek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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