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Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

24.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:47
Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz. Bu görünmeyen düşmanla hep birlikte gönül gönüle savaşacağız. Türk halkının zorluklar karşısında gösterdiği refleksler şanlı destanların yazılmasına kapı açmıştır. İnanıyoruz ki halkımız yine bir destan yazacaktır. Fatih Terim hocamız futbolseverlerin simge isimlerindendir. Biz onu mücadeleci, lider, asla pes etmeyen kişiliği ile tanıdık. Bu hastalık mücadelesinde de kazananın Hocamız olacağına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle başta Fatih Terim ve ailesi olmak üzere Galatasaray ile futbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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