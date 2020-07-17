Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama!
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Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama!

Thievy Bifouma'nın bonservis ücreti ne kadar? Yeni Malatyaspor forveti Bifouma Shenzhen'e transfer oldu.

Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama!
17.07.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:17

Çin ekiplerinden Shenzhen, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'yı renklerine bağladığını duyurdu. Kongolu futbolcu, yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi.

Shenzhen'den yapılan açıklamada "Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

THIEVY BIFOUMA KİMDİR?

28 yaşındaki Kongo Cumhuriyetli futbolcu, Süper Lig takımlarından olan Yeni Malatyaspor'da forvet olarak oynamıştı. Sağ kanatta da kentini kanıtlayan futbolcu Türkiye'den Çin'e transfer olan futbolculardan biri.

THIEVY BIFOUMA'NIN BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekibi Shenzhen'e transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu. 2010 yılında başlayan transfer geçmişini Çin'de devam ettiriyor. Bonservis ücreti 2.80 milyon euro olan Thievy Bifouma'nın kariyerinde neler olacak?

Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama!

BIFOUMA SÜPER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?

Süper Lig'de bu sezon 10 gole direkt katkı sağlayan Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: İHA

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