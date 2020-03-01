Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz - Spor

Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

01.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:46
Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk 'da teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı. 

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş, yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir teknik direktör düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler