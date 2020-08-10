HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Süper ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek.

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor
10.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:35
Süper ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak olan Yeni Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-siyahlı ekipte, anlaşmaya varılan 3 futbolcunun Bolu'da yapılacak ilk etap kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesinde 2 kez Bolu'da kamp yapacak Yeni Malatyspor, mevcut futbolcuları ve 3 yeni transferiyle birlikte antrenmanlara 13 kişiyle başlayacak. Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Kubilay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin katılacağı belirtildi.

KARAMAN İLE YOLLAR AYRILIYORÖte yandan yönetimin yeni sezonda teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam etmeyeceği ve yeni bir isim için arayışların sürdüğü öğrenildi. Başkan Adil Gevrek, konuyla ilgili Malatya'da yerel bir kanalda açıklamalarda bulundu. Karaman ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Gevrek, tecrübeli teknik adamdan istifa etmesini istediklerini dile getirdi. Karaman'ın da sarı-siyahlı yönetimin bu talebi üzerine kulüpten kalan alacağını tahsil etmek için girişimlere başladığı ifade ediliyor.Hikmet Karaman, yeni sezonda bir takımda göreve başlaması halinde Yeni Malatyaspor'dan herhangi bir hak talep edemeyecek. Malatyaspor yönetiminin de Karaman'ın istifa etmesinin ardından yeni teknik adamı açıklaması bekleniyor. Kamp çalışmaları için bugün Malatya'da toplanacak sarı-siyahlı ekibin başında sportif direktör Ali Ravcı'nın çıkacağı öğrenildi.GÖKHAN TÖRE BEŞİKTAŞ'A 

Takımın tecrübeli isimlerinden Gökhan Töre'nin eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenildi. Beşiktaş formasıyla 2013-16 ve 2017-19 sezonları arasında görev yapan Gökhan Töre, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımla yollarını ayırarak Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyeri olumsuz etkilenen Töre, bir dönem Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması da giymişti. Malatya ekibinin önemli isimlerinden birisi olan Gökhan Töre, bu sezon 28 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol atan tecrübeli futbolcunun 4 de asisti bulunuyor.


- Töre

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Yaşam
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket Politika
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Kovidli kaynana düğünde herkese virüs bulaştırdı
Kovidli kaynana düğünde herkese virüs bulaştırdı
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Kenan Doğulu Yeşim Salkım
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Anne Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:08:10. #1.15#
title