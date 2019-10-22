Yeni Malatyaspor'da üç puan sevinci

22.10.2019 12:54

Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, İttifak Holding Konyaspor maçından galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Pilten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynadıkları ve 2-0 galibiyetle ayrıldıkları İttifak Holding Konyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

İttifak Holding Konyaspor'dan alınan 3 puanın önemli olduğunu dile getiren Pilten, "Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Karşılaşmada futbolcularımız iyi mücadele etti. Bireysel olarak değil, takım olarak öne çıkan bir performans sergiliyoruz. Oyuncularımızın birbirini tanımasıyla daha iyi duruma geldiğimizi düşünüyorum. Seyir zevki yüksek olan bir müsabakadan 3 puanla ayrıldık, mutluyuz. Ligde daha iyi konuma geleceğiz." dedi.

Pilten, bu hafta sahalarında İstikbal Mobilya Kayserispor ile zorlu bir maç yapacaklarını hatırlatarak, bu karşılaşmadan da en iyi sonuçla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA