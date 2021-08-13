Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı takım, basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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