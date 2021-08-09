Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'umuz, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Süper Lig'in 1. haftasındaki Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Takımın Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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