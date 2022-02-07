Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi sona erdi - Haberler
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Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yeni Malatyaspor'da Sumudica dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Romanya'nın CFR Cluj takımından Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un başına gelen 50 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica ile alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı olarak sözleşmelerin feshedildiği açıklandı. Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alarak küme düşme adaylarının başında yer aldı. Sumudica, geçtiğimiz günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

(Erdal Akbuğa/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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