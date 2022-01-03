Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili olarak kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı sayın Erdoğan'a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi

İzzet Erdoğan, Yeni Malatyaspor'da 7 yıldır sportif direktörlük görevinde bulunan Ali Ravcı ile yolların ayrılmasının ardından 30 Haziran 2021 tarihinde göreve getirilmişti. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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