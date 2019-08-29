29.08.2019 17:04

- Yeni Malatyaspor'da sponsorluk anlaşması

Adil Gevrek: "Bizde transfer son güne kadar bitmez"

İSTANBUL - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kripto para alım satım platformu BtcTurk ile 1 yıllık isim ve göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-siyahlılar bu anlaşmayla yıllık 7 milyon 500 bin Euro gelir elde edecek.

Yeni Malatyaspor Kulübü, kripto para alım satım platformu BtcTurk ile isim ve forma göğüs sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, şirketin Üst Yöneticisi Özgür Güneri, sarı-siyahlı kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan anlaşmayla birlikte sarı-siyahlı ekip, 2019-2020 futbol sezonunda BtcTurk Yeni Malatyaspor adını kullanacak öte yandan firma takımın göğüs sponsorluğunu da üstlenecek. Atılan imzalar sonucu Malatya ekibi yaklaşık 7,5 milyon liralık bir gelir sağlayacak.

Gevrek: "Bonusları olan bir paket halinde sözleşme yaptık"

Törende açıklamada bulunan Başkan Adil Gevrek, "Bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Futbolun marka değerini artırmak için böyle iş birlikleri yapmamız lazım. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Anlaşmamızın süresi 1 yıl ama inşallah uzun vadeli bir iş birliği olur. Türk futbolu adına da çok önemli bir imza atıyoruz. Biz normal şartlarda transferde imza atarken para veriyorduk şimdi imza atıp para alıyoruz. Hep para ödemek için değil biraz da para almak için imza atmak lazım. Yaptığımız anlaşma bir paket halinde. Yaklaşık 7,5 milyon liralık bir paket. Ligde ilk 6'ya girersek bonuslar var. Öte yandan altyapıyla da ilgili çalışmalar yağacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Gevrek, bir basın mensubunun eski futbolcuları Danijel Aleksic'in gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine, "Transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 1 hafta var. Bizde transfer son güne kadar bitmez ama bu transferin bize uyum sağlayacak bir isim olması lazım. Aleksic bizim eski oyuncumuzdu. Kendisi takımından ayrılıyor. Bizim için kıymetli ve değerli bir oyuncu. Gelirse değerlendirebiliriz" yanıtını verdi.

Güneri: "Türk sporuna ve Türk futboluna güveniyoruz"

Özgür Güneri ise imza töreninde şunları söyledi:

"Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde ses getirecek önemli anlaşmaya imza atıyoruz. Dünyada ilk defa kripto para alım satım platformu ile profesyonel bir spor kulübü isim sponsorluğunda bir araya geliyor. Bundan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türk sporuna ve Türk futboluna güveniyoruz. Özellikle önümüzdeki dönemde sporda çok farklı bir trendin geldiğini düşünüyorum. Bugünden sonra iş birliğimizle Finansal Fair Play'i ön planda tutan, gelecekle ilgili somut vizyonu, planı ve beklentileri olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un büyük başarılara imza atacağını, iş birliğimizin çok daha uzun yıllar farklı boyutlara taşınarak süreceğini düşünüyorum."

Kaynak: İHA