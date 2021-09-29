Yeni Malatyaspor'da son iki maçta gol atamadı
Yeni Malatyaspor Süper Lig'de oynadığı son iki maçında gol sevinci yaşayamadı.
Yeni Malatyaspor Süper Lig'de oynadığı son iki maçında gol sevinci yaşayamadı.
Doğu Anadolu Ekibi bu sezon oynadığı 7 maçta 7 gol kaydetti. Yeni Malatyaspor ligin ilk haftasında oynadığı Trabzonspor maçında 1 gol, 2. haftasında Göztepe ile oynadığı maçta 1 gol, 3. haftada oynadığı Gaziantep FK maçında 2 gol, 5. haftada oynadığı Karagümrük maçında ise 3 gol kaydetti.
Sarı-siyahlı ekip ligin 4. haftasında oynadığı Beşiktaş, 6. haftada oynadığı Sivasspor maçı ve geçen hafta oynadığı Antalyaspor maçında sahadan gol sevinci yaşayamadan ayrıldı.
(Numan Güder-İHA)
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