Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler
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Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Yeni Malatyaspor'da, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Sarı-siyahlı ekip son haftalarda istenen sonuçlar ile sahadan ayrılamadı. Son iki haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-0, evinde ise Karagümrük'e 4-3'lük skorlarla boyun eğen Doğu Anadolu ekibi ligde 5. haftanın tamamlanması ile birlikte 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 11. sırada kendine yer buldu.

Yeni Malatyaspor, salı günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçında sahadan 3 puan ile ayrılarak yoluna moralli devam etmek istiyor.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Haber: Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler
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