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Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:08
Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Tam kadro yapılan idmanda sarı-siyahlılar, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kaynak: AA
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