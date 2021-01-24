Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun tedavisi sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun tedavisi sürüyor

24.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:00
Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan 2 futbolcunun tedavisi sürüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın futbolcuların sakatlıklarıyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç'in durumuyla ilgili Ayaz, şunları kaydetti:

"Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir. Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında 'Grade-1' gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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