Yeni Malatyaspor'da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor'da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yeni Malatyaspor'da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor, sezon başında Hatayspor'dan transfer ettiği Fransız oyuncu Rayane Aabid ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, sezon başında Hatayspor'dan transfer ettiği Fransız oyuncu Rayane Aabid ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon başında Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Rayane Aabid ile yollar ayrıldı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Rayane Aabid ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

22 Haziran 2021 tarihinde kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atan Aabid, 23 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyerek 1 gol, 2 asistte imza attı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Spor, Haber

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