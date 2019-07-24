Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, gözetiminde antrenman yapan futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi. İzinli olan Ghaylen Chaaleli ise antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA