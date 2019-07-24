Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesislerinde sarı siyahlı takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözetiminde antrenman yapan futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalıştı.

İzinli olan Ghaylen Chaaleli ise antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA