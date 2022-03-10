Yeni Malatyaspor'da Ndong ile yollar ayrıldı - Haberler

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Yeni Malatyaspor'da Ndong ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Spor
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Yeni Malatyaspor'da Ndong ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Didier Ndong ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Didier Ndong ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor, Haberler

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