Yeni Malatyaspor'da Murat Akça'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Murat Akça'nın sözleşmesi feshedildi.

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve oyuncumuz Murat Akça arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Murat Akça." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine