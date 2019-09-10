Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

10.09.2019 16:52

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.

Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım, taktik çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Moryke Fofana ile milli takımlarına çağrılan Issam Chebake ve Teenage Hadebe katılmadı.

Kaynak: AA