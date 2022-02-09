Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor - Haberler
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Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor

AA, Volkan Kaşik - Spor
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Yeni Malatyaspor'da Mallan ve Tetteh'in tedavisi sürüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulübün Mehmet Karakuş, operasyon geçiren futbolcu Stevie Mallan ve sakatlığı devam eden Benjamin Tetteh hakkında bilgi verdi.

Karakuş, "Sporcumuz Stevie Mallan, L4-L5 lomber disk hernisi (bel fıtığı) nedeniyle operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Ayrıca Antalya kampında sakatlanan Benjamin Tetteh'in tedavisi olumlu seyirde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Volkan Kaşik - Spor

Yeni Malatyaspor, Mehmet Karakuş, Spor, Haberler

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