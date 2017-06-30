Yeni Malatyaspor'da Mali Kongre Yarın Yapılacak

Yeni Malatyaspor Olağan Mali Kongresini yarın gerçekleştirecek.



Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapılacak kongrede geçtiğimiz sezonun bütçesi oylamaya sunulacak. Adil Gevrek yönetiminin harcamaları, sportif ve kurumsal faaliyet raporları delegelerden kabul görürse yönetim kurulu aklanacak. Geçtiğimiz sezon 23.5 milyon tahmini bütçe belirleyen yönetimin Süper Lig'de bu rakamı üçe katlaması bekleniyor.



Öte yandan Mali Genel Kurulun gerçekleşmesi için delegelerin yarıdan fazlasının salonda bulunması gerekiyor. Yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde yarın saat 10.00'da gerçekleşecek kongrede kulüp başkanı Adil Gevrek'in transferde anlaşmak üzere olduğu sürpriz bir ismi de açıklaması bekleniyor. - MALATYA