Yeni Malatyaspor'da Mali Genel Kurul kararı

Yeni Malatyaspor'da pandemi nedeniyle ertelenen Olağan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısının 20 Mart günü gerçekleştirileceği açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Derneğinin, 1 Haziran 2019 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasını kapsayan ve pandemi nedeni ile yapılamayan yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısının 20 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurulun 27 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacağı açıklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı