Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Lukoki ile yollarını ayırdı
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Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Lukoki ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Lukoki ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'da Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'nin sözleşmesi feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor'da Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki'ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Lukoki, tüm kulvarda 12 maçta forma giydi.

Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Lukoki ile yollarını ayırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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